Sciopero in TUA, la Cgil proclama quattro ore di stop per i lavoratori

Malpagati e ignorati, la CGIL accusa la TUA e proclama lo sciopero per il 1 febbraio

Con un documento inviato al Presidente della TUA Spa ed al Presidente Vicario della Regione Abruzzo, la Segreteria Regionale della FILT CGIL accusa la società TUA di perseverare «nel proprio atteggiamento arrogante e discriminatorio nei confronti di tutte le rappresentanze sindacali che “osino” manifestare dissenso e critiche nell’operato aziendale, arrivando persino ad ignorare sistematicamente tutte le istanze e le richieste di incontro legittimamente inoltrate».

E visto che «i dipendenti della Società TUA si sono visti altresì sottrarre (per responsabilità regionali) l’erogazione di quanto espressamente previsto dall’accordo integrativo regionale 28 maggio 2004, con una perdita economica per ogni lavoratore quantificabile in circa 1800 euro lordi (25€ da rivalutare x 14 mensilità x 5 anni dal 2014 al 2018)» la CGIL ha proclamato uno sciopero di 4 ore per il giorno 01 febbraio 2019 di tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda TUA Spa.

Sciopero in TUA, come aderiscono i lavoratori

Il personale viaggiante aderirà allo sciopero dalle 09.00 alle 13.00 del 1 febbraio, mentre il personale a terra (Uffici ed Officine) aderirà nelle ultime 4 ore della prestazione lavorativa.