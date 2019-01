ReStart, ecco come funziona il bando da 10 milioni per il turismo

Rilancio del sistema turistico a L’Aquila e cratere, 10 milioni del bando ReStart. A Pausa Caffé Stefano Miconi illustra i dettagli.

10 milioni di euro, di cui 6,3 per la città dell’Aquila e 3,7 per il cratere: è la dotazione del bando finalizzato al rilancio del sistema turistico finanziato con i fondi del programma ReStart, che destina una quota parte dei fondi per la ricostruzione allo sviluppo delle potenzialità culturali e turistiche dei territori colpiti dal sisma del 2009. Beneficiarie della misura piccole e medie imprese, già costituite.

Saranno finanziati i programmi con spese complessive d’investimento comprese fra 25mila e 1 milione di euro e i progetti finalizzati alla valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale, creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa e commercializzazione dell’offerta turistica attraverso progetti e servizi innovativi.

L’intervista del direttore Roberta Galeotti a Stefano Miconi.