Promontorio di alta pressione garantirà tempo stabile ma da giovedì previsto graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale.

Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, nelle prossime ore, garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulla nostra regione, con temperature in graduale aumento, specie nei valori massimi, tuttavia a partire da giovedì assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in quanto inizieranno a giungere masse d’aria umida che anticiperanno l’arrivo di corpi nuvolosi di origine atlantica che, nei prossimi giorni, determineranno annuvolamenti e possibili precipitazioni anche sulla nostra regione. Nelle prossime ore e nella giornata di giovedì, inoltre, non si escludono banchi di nebbia, specie durante le ore più fredde della giornata, in particolare sul settore occidentale ma, localmente, anche sul settore orientale e costiero. Alla base dei dati attuali, inoltre, un peggioramento più deciso sembra probabile a partire dai primi giorni della prossima settimana, a causa del possibile arrivo di un’intensa perturbazione di origine atlantica che, se confermata, potrebbe dar luogo alla formazione di una vasta circolazione depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano e, occasionalmente, nelle vallate del versante orientale, specie durante le ore più fredde della giornata. Da giovedì è previsto un graduale aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale.



Temperature: In aumento nei valori massimi, stazionarie nei valori minimi con gelate diffuse, specie sul settore occidentale della nostra regione e nelle pianure del versante orientale.

Venti: Deboli di direzione variabile o orientali, specie lungo la fascia costiera.

Mare: Generalmente poco mosso.



(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)