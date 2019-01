Disco orario con 15 minuti di sosta per un tratto di viale Gran Sasso

Dalla prima fermata dell’autobus fino all’ingresso della tribuna coperta del Fattori, in viale Gran Sasso istituita la sosta con disco orario. Limite massimo: 15 minuti.

Sono state istituite aree di sosta regolamentate da disco orario su una parte di viale Gran Sasso. La disposizione è contenuta in un’ordinanza, a firma del dirigente del settore di Polizia Municipale Tiziano Amorosi e riguarda il tratto compreso tra i numeri civici 32 e 34, in particolare dalla prima fermata dei bus posta sul lato destro salendo verso piazza Battaglione Alpini, fino all’ingresso della tribuna coperta dello stadio “Tommaso Fattori”. La sosta, regolamentata da disco orario oslo nella zona indicata e non in tutta la strada, come filtrato da qualche indiscrezione che aveva sollevato diverse polemiche, sarà consentita per il limite massimo di 15 minuti, nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 20, tutti i giorni ad eccezione dei festivi.

Il corpo di Polizia municipale specifica e ricorda che nel restante tratto e sul lato inverso di viale Gran Sasso la regolamentazione delle aree di sosta non subisce modifica alcuna. L’ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.laquila.it, nella sezione “provvedimenti/provvedimenti dirigenziali” dell’area Amministrazione.