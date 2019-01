Città di L’Aquila, 5-0 al Bugnara

5-0 del Città di L’Aquila al Bugnara nel recupero del match disputato tra le mura del “Gran Sasso d’Italia”.

Il Città di L’Aquila non si ferma: 5-0 nel recupero del match precedentemente rinviato contro il Bugnara. Panchina per Carosone, Di Norcia in campo dal primo minuto. Non ci sono altre novità nell’undici iniziale schierato da mister Roberto Cappellacci.

Dopo una prima mezz’ora di assedio, è al 33’ che arriva la rete del vantaggio rossoblù: velo di Maisto per l’accorrente Pizzola che di destro trova la porta. Sette minuti ed arriva il 2-0: pallonetto di Ndiaye che beffa l’estremo difensore avversario. Ancora tre giri di lancette e ancora L’Aquila trova il goal: è Zazzara, con una bordata dal limite dell’area, a chiudere il primo tempo. Risultato parziale, 3-0.

Si dovrà attendere il 29’ della ripresa per la quarta rete della giornata: cross di Zanon per il colpo di testa di Maisto che si infila in porta. Sei minuti e L’Aquila chiude il match: pallone sporco dalla destra, Catalli in spaccata spinge in rete. Non c’è scampo per il Bugnara. Triplice fischio, risultato finale 5-0 in favore dei rossoblù.

CITTÀ DI L’AQUILA: Cattafesta, Campagna (31’ st Mohammed), Ndiaye (31’ st Ciuffini), Silvestri (36’ st Santarelli), Zanon, Di Francia, Pizzola (18’ st Arciprete), Zazzara, Maisto, Catalli, Di Norcia (36’ st Micantonio). A disp: Tursini, Mohammed, Santarelli, Ciuffini, Morra, Micantonio, Arciprete, Carosone. All. Cappellacci.

FEDERLIBERTAS BUGNARA: Molinaro (43’ st Scelli M.), Sulli, Lo Stracco F., Marinucci, Casasanta, Di Camillo, Gargaro, Scelli F. (18’ st D’Elia), Coccovilli (25’ st Lo Stracco L.), Crugnale, Traficante (33’ st Giammarco). A disp: Forcucci. All. Casanova.

ARBITRO: Odoardi (Chieti).

(foto di repertorio)