Addio Sciòna, nonna simbolo di Castel del Monte

È venuta a mancare oggi, all’età di 108 anni, Rosaria Pelini, a tutti nota come Sciòna: un simbolo per Castel del Monte.

Il Comune di Castel del Monte la ricorda e la saluta con affetto.

Ha trascorso la sua vita in paese decidendo di trascorrere gli ultimi anni come ospite della locale casa di riposo, inizialmente con il marito ma da molto tempo ormai vedova. Non le sono mancate comunque le occasioni per viaggiare al seguito dei figli emigrati in Francia e Belgio.

L’Amministrazione Comunale esprime sincero cordoglio da parte di tutta la cittadinanza ai familiari della cara Sciòna.