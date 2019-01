Giacobbo in Abruzzo, puntata di Freedom nella Piana del Fucino

Dal castello di Ortucchio (AQ) alla Piana del Fucino alla scoperta dei lavori d’epoca romana, Roberto Giacobbo in Abruzzo con Freedom – Oltre il confine, su Rete4.

La Piana del Fucino, il lago divenuto terra, nella puntata del 17 gennaio ancora spazio dedicato all’Abruzzo nella trasmissione condotta da Roberto Giacobbo, Freedom – Oltre il confine.

«Nella puntata di giovedì prossimo 17 gennaio – scrive il direttore di produzione Sonia Fiucci, pescarese e aquilana di adozione – Roberto Giacobbo e la troupe di Freedom – Oltre il confine saranno in Abruzzo, più precisamente nella Marsica. Il servizio parte dal Castello di Ortucchio (AQ) per descrivere i grandi lavori effettuati fin dall’epoca Romana, nella Piana del Fucino. Come è stato possibile, secoli fa, prosciugare il terzo lago d’Italia? E perché i Romani fin dal 52 d.C. hanno deciso di fare questo, come ci sono riusciti? E I Torlonia nel 1877 proseguirono i lavori prosciugando il lago creando una piana rigogliosa per l’agricoltura e non solo. Roberto Giacobbo si calerà nei tunnel sotterranei che raccontano questa incredibile storia, un avventura emozionante percorrendo una delle opere idrauliche più sorprendenti mai costruite».