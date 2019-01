Cosimati e Cipolloni, sì a Marsilio ma basta con l’Udc

Cipolloni e Cosimati confermano l’appoggio al centrodestra, “Rimaniamo con Marsilio, ma fuori dall’Udc”

A rischio “quorum” la lista dell’Udc della provincia dell’Aquila, dopo il colpo di mano di Andrea Gerosolimo il partito è spaccato i due candidati marsicani rinunciano alla candidatura. Nel frattempo,

«Non abbiamo intenzione di prendere parte alla competizione elettorale con l’UdC». Lo ribadiscono a chiare lettere la presidente del Consiglio Comunale Iride Cosimati ed il vice sindaco Lino Cipolloni.

«Nel prendere atto che gli uffici competenti hanno ritenuto non accoglibile la nostra richiesta di cancellazione dalla lista dei candidati per le prossime elezioni regionali, confermiamo di non avere alcuna intenzione di prendere parte alla competizione elettorale con l’UdC.»

«Tale decisione – precisano Cosimati e Cipolloni – è stata assunta alla luce di un metodo, quello usato da chi ha modificato all’ultimo momento utile, di propria iniziativa e senza alcuna condivisione, alcuni nomi della lista dell’UdC, che non può essere tollerato, in quanto tradisce la fiducia necessaria a portare avanti un comune percorso politico. Nulla di personale nei confronti di chi ha manifestato la disponibilità a candidarsi – sottolineano la presidente e il vice sindaco – ma la gravità di quanto accaduto ha fatto venir meno i presupposti minimi per partecipare alle elezioni regionali in una lista nata nel peggiore dei modi».

Cosimati e Cipolloni, nei prossimi giorni potrebbero ufficializzare l’appoggio a candidati di altre liste

«Nei prossimi giorni ed in forma pubblica renderemo note le modalità del nostro impegno a sostegno del centrodestra e del candidato presidente Marco Marsilio».

E intanto Marsilio cancella i simboli dell’Udc dai manifesti elettorali