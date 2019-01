Asl smentisce Uil, Cim non è stato chiuso

Avezzano, la Asl rettifica: «Il Cim non è stato chiuso, tra 10 giorni concluderemo i lavori urgenti per eliminare le criticità».

La Asl smentisce seccamente la Uil che oggi ha annunciato la presunta chiusura del Centro di igiene mentale: «A seguito dell’ispezione dei Nas nei giorni scorsi – dichiara il manager Rinaldo Tordera, – il sindaco, come da norma, ha dato 10 giorni di tempo alla Asl per eseguire i primi lavori urgenti su servizi igienici e sala d’attesa al fine di eliminare alcune criticità. Lavori che noi, come azienda sanitaria, abbiamo già avviato e che concluderemo nel rispetto dei tempi assegnatici. La notizia di una chiusura del Cim è pertanto del tutto infondata. In attesa di completare questa prima parte dei lavori, che hanno carattere d’urgenza – aggiunge Tordera, – siamo impegnati nella ricerca di nuovi locali che, in previsione di un intervento più ampio e complessivo di ristrutturazione dell’immobile, già messo in cantiere e finanziato, ci consentano di trasferire temporaneamente il servizio che quindi non subirà alcuna interruzione».