Anche Mauro Fattore tra i candidati della civica per Legnini

Si infoltisce la schiera di amministratori e politici di centro-destra che annunciano il proprio sostegno al centro-sinistra di Giovanni Legnini. Anche Mauro Fattore, già assessore nel 2010 con la Giunta provinciale guidata da Antonio Del Corvo e sindaco di Fagnano Alto con la compagine di centro-destra, lancia su Facebook la propria candidatura nella civica “Legnini Presidente”, scrivendo:

«La mia estrazione culturale è moderata di centro. In passato ho ricoperto incarichi politici in amministrazioni di centro destra ma ciò non mi impedisce, non lo ha mai fatto, di riconoscere con obiettività il valore di un progetto politico e amministrativo concreto e autorevole, di abbracciarlo e sostenerlo con impegno, lealtà e fiducia.»