Vittime sisma, Gianluca Vacca garantisce impegno del Governo

Vittime sisma: Gianluca Vacca: “ribadiamo totale impegno del governo per evitare beffa del risarcimento”

«L’abbiamo già detto e lo ribadiamo: il governo non lascerà indietro nessuno, e impegnerà ogni sua forza affinché i familiari delle vittime dei terremotati de L’Aquila non debbano restituire nessun risarcimento.»

Così il Sottosegretario di Stato Gianluca Vacca.



«All’appello del sindaco Pierluigi Biondi ripetiamo che il Governo si è già espresso. Siamo al lavoro per tutelare gli aquilani a cui viene chiesto di dare indietro somme loro concesse a titolo di risarcimento dopo la condanna in primo grado della Commissione Grandi rischi, poi sfociata in un’assoluzione.»

«Chi ci ha preceduto non ha mosso un dito ed è rimasto indifferente davanti ad un’ingiustizia del genere. Ma il vicepremier Luigi Di Maio ha dato la sua parola, offrendo il suo totale impegno affinché sia bloccata la pretesa di immediata esecuzione della richiesta di restituzione. Inoltre, il Sottosegretario con la delega alla ricostruzione Vito Crimi sta già operando in tal senso. Per questo ci sentiamo rassicurare i familiari delle vittime che oltre al danno stanno subendo la beffa.» ha concluso Vacca.