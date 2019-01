Special Olympics, 9 aquilani per una medaglia ai giochi nazionali invernali

La trentesima edizione dei Giochi nazionali Invernali Special Olympics

Nove Atleti dell’Associazione “Team Sport L’Aquila” saranno protagonisti a Bardonecchia nel primo grande evento del 2019.

Dal 14 al 19 gennaio sulle piste di Bardonecchia Agnese Rocchi, Anna Del Beato, Carlo Tudini, Christian Dervishi, Fabrizio Capannolo, Jacopo Fiorenzi, Laura Paone, Luca Boccacci e Stefano Titani gareggeranno nello sci nordico su diverse distanze. Gli Atleti nei mesi autunnali hanno curato la preparazione atletica in palestra ed appena è stato possibile hanno svolto allenamenti specifici nel Centro Fondo Cento Monti di Lucoli sotto la preziosa guida dei tecnici Graziano e Massimiliano Celestini.

Il Team aquilano sarà guidato dal prof. Guido Grecchi che curerà a Bardonecchia sia l’aspetto tecnico che organizzativo. Alla trasferta parteciperanno anche 12 familiari.

Anche quest’anno non è mancato il sostegno della comunità aquilana che ha contribuito ad abbattere le spese di trasferta dei nove atleti “acquistando” il calendario Special Olympics Team L’Aquila 2019 o accettando il pallone rosso Play Unified.

Per molti atleti è la quarta partecipazione ad un evento nazionale invernale, mentre per Laura sarà la prima volta.

Al loro ritorno (sabato 19 gennaio) i festeggiamenti con amici e sostenitori per celebrare ancora una volta le loro imprese che sono un esempio di determinazione e coraggio per tutti.

La squadra partirà stamattina per Bardonecchia dove è già al lavoro il prof. Giovanni Ursitti di Opi in veste di tecnico nazionale per lo sci di fondo.

A Bardonecchia sono attesi 500 atleti da tutta Italia, per 50 team partecipanti.

La torcia olimpica partita lo scorso 8 gennaio da Torino arriverà a destinazione dopo aver attraversato 18 Comuni, martedì 15 gennaio alle 15.30, dove sul piazzale antistante il Palazzo delle Feste si svolgerà la cerimonia ufficiale di apertura.