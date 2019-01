Rugby, tutti i risultati delle squadre abruzzesi

Primo weekend dell’anno per le squdre abruzzesi: bene le Belve neroverdi, sconfitta in trasferta per l’Unione L’Aquila e il Paganica Rugby.

In Serie A l’Unione L’Aquila perde in casa della capolista del girone Capitolina, nella massima serie femminile le Belve Neroverdi vincono nettamente contro il Cus Pisa e si confermano nelle zone alte del girone 2. Rinviata già l’altro ieri, a causa del ghiaccio, la partita al Gladioli tra Avezzano e Arechi Rugby. Due vittorie (di Polisportiva Abruzzo e Pescara) e una sconfitta (dell’Unione L’Aquila) per le abruzzesi di C. In campo per la nona giornata anche i giovani della U18 élite: l’Unione L’Aquila cede alla Lazio mentre l’Avezzano fa il colpaccio a Benevento.

Nel girone di B il Paganica perde di misura nella tana del Villa Pamphili, 17-16. Partita giocata per 80 minuti sul filo del rasoio vede i padroni di casa vincere per un punto sui rossoneri. Il Paganica si presta subito al vantaggio con un calcio piazzato di S. Rotellini. Villa Pamphili reagisce e conquista un calcio piazzato che però non mette a segno. Al 15° riesce a segnare una meta, non trasformata. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 5 a 3 dopo un calcio di punizione per i rossoneri che non va a segno. Il secondo tempo vede il Paganica subito in vantaggio con un calcio piazzato. Dopo pochi minuti però i padroni di casa tornano in vantaggio con una meta, non trasformata. I romani all’ottavo minuto non riescono a mettere a segno un altro calcio piazzato. Il Paganica non cede e finalizza due mete in dieci minuti di cui una soltanto viene trasformata. Il punteggio a cinque minuti dalla fine è di 10 a 16. L’ultimo sprint è dei padroni di casa che dopo un calcio di punizione riescono a violare la linea di meta rossonera. Trasformano e si portano sul 17 a 16. Subito dopo il fischio finale. «Amarezza per il risultato finale non meritato – ha commentato l’allenatore del Paganica Sergio Rotellini – poiché abbiamo dominato la partita. Dobbiamo riuscire a gestire al meglio le criticità ed essere più cinici quando dobbiamo concretizzare le situazioni di meta. Non cambia niente ai fini dell’obiettivo finale e questa partita è un’ulteriore prova delle nostre potenzialità. È stata una bella giornata di rugby».

Rugby, i risultati del fine settimana, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A, girone 3 | IX giornata | 13 gennaio, ore 14:30

UR Capitolina – UR L’Aquila 33-14

Campionato nazionale di Serie A femminile, girone 2 | X giornata | 13 gennaio, ore 14:30

Belve Neroverdi – Cus Pisa 62-5

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 | X giornata | 13 gennaio, ore 14:30

Avezzano Rugby – Arechi Rugbyrinviata per impraticabilità del campo

Villa Pamphili – Polisportiva Paganica 17-16

Campionato nazionale di Serie C, girone E |X giornata | 13 gennaio, ore 14:30

Polisportiva Abruzzo – Banca Macerata 50-24

Campionato nazionale di Serie C, girone G | X giornata | 13 gennaio, ore 14:30

SS Lazio – UR L’Aquila 32-26

Pescara Rugby – Arnold Rugby39-13

Campionato élite U18 | IX giornata | 13 gennaio, ore 12

SS Lazio – UR L’Aquila 29-5

Benevento Rugby – Avezzano Rugby 22-24

Campionato interregionale U18 (Abruzzo-Lazio) | IX giornata | 13 gennaio, ore 12

Polisportiva Paganica – Pomezia Torvajanica rinviata per impraticabilità del campo

Campionato interregionale U18 (Abruzzo-Marche) | VIII giornata | 13 gennaio, ore 12:30

Polisportiva Abruzzo – LP San Benedetto 36-41

Rugby Tortoreto – Amatori Ascoli 20-0 a tavolino

Raggruppamenti regionali U14 | IX giornata | 12 gennaio | ore 15:30

R. Sulmona 1967 – Pescara Rugby (ore 16)

Polisportiva Abruzzo – Rugby Sambuceto non disputata

Polisportiva L’Aquila – Polisportiva Paganica

Concentramento regionale U10, U8, U6 | X giornata | Sulmona, 13 gennaio

U10: R. Sulmona 1967, Polisportiva L’Aquila, Rugby Sambuceto, Polisportiva Paganica (2 squadre), Avezzano Rugby, Pescara Rugby, Rugby Tortoreto, Rugby Experience (2 squadre), Polisportiva Tetras

U8: Sulmona 1967, Polisportiva L’Aquila, Rugby Sambuceto, Polisportiva Paganica (2 squadre), Avezzano Rugby, Pescara Rugby, Rugby Tortoreto, Rugby Experience (2 squadre)

U6: Sulmona 1967, Polisportiva L’Aquila, Rugby Sambuceto, Polisportiva Paganica, Avezzano Rugby, Rugby Tortoreto, Rugby Experience (2 squadre)

(foto staff Paganica Rugby)