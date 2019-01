Pioggia gelata, la provincia dell’Aquila nella morsa del gelicidio

Dopo neve e ghiaggio, in queste ore è il gelicidio il grande nemico degli automobilisti. Diversi gli incidenti, soprattutto nella Marsica. Si raccomanda prudenza.

È pioggia, spesso anche piuttosto lieve, ma quando tocca l’asfalto si ghiaccia, con grandi rischi alla circolazione stradale. Si tratta del raro fenomeno del gelicidio, che da questa mattina sta attanagliando tutta la provincia dell’Aquila, con molti incidenti causati proprio dall’improvviso ghiaccio che si forma sulla strada. A rischio sia le provinciali che le autostrade.

«Raccomandiamo ai cittadini massima prudenza sulle strade» scrivono dal Comune di Avezzano. «La pioggia che sta cadendo sul manto stradale diventa ghiaccio per via delle basse temperature. Si tratta di un fenomeno che si chiama gelicidio. Munite le auto di gomme termiche e mantenete in strada una velocità molto limitata. L’ufficio tecnico sta intervenendo con mezzi spargi sale». Dal Comune si invitano gli anziani a non uscire di casa, fino al termine dell’emergenza.

Anche Strada dei Parchi invita alla prudenza su A24 e A25: «L’acqua piovana appena tocca l’asfalto forma un manto ghiacciato. Un fenomeno atmosferico molto raro in Italia, ma che interessa il versante adriatico e buona parte del territorio abruzzese. Strada dei Parchi raccomanda prudenza alla guida».