Veloce impulso di aria fredda favorirà annuvolamenti al mattino e un possibile temporaneo peggioramento in serata-nottata. Nuovo miglioramento da martedì.

La nostra penisola è interessata dal transito di un sistema nuvoloso legato ad un’intensa discesa di aria fredda di origine artica che, nelle prossime ore e nella giornata di domani, interesserà i vicini Balcani, l’Europa orientale, la Grecia e la Turchia, provocando una sensibile diminuzione delle temperature, mentre corpi nuvolosi attraverseranno le nostre regioni centro-meridionali nelle prossime ore, favorendo annuvolamenti e occasionali deboli precipitazioni, in attenuazione nel corso della giornata. Dalla serata, tuttavia, masse d’aria fredda tenderanno ad estendersi temporaneamente verso le regioni centro-meridionali adriatiche, provocando un temporaneo aumento dell’instabilità con annuvolamenti, venti nord-orientali in rinforzo, rovesci e temperature in calo, ma si tratterà di un peggioramento piuttosto veloce a cui farà seguito una progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione che garantirà tempo stabile almeno fino alla giornata di mercoledì, mentre successivamente sembra probabile il ritorno di sistemi nuvolosi di origine atlantica che, gradualmente, tenderanno ad interessare le nostre regioni a partire da giovedì.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni a carattere sparso, in attenuazione nel corso della mattinata con ampie schiarite, in estensione dal settore settentrionale verso le restanti zone. In serata e nel corso della nottata saranno possibili nuovi addensamenti sul settore orientale e costiero, a causa dell’arrivo di impulsi di aria fredda che potranno favorire rovesci sparsi, accompagnati da raffiche di vento e da temperature in diminuzione. Si tratterà, tuttavia, di un peggioramento temporaneo a cui farà seguito un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche atteso nelle giornate di martedì e mercoledì.

Temperature: Generalmente stazionarie con tendenza a nuova temporanea diminuzione a partire da stasera.

Venti: Inizialmente deboli o moderati dai quadranti occidentali, tuttavia nel corso della mattinata tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali. Atteso, inoltre, un temporaneo rinforzo dei venti di Bora tra la serata e la nottata, specie lungo la fascia costiera e collinare.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in aumento; un ulteriore temporaneo aumento del moto ondoso è previsto in serata-nottata.



(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)