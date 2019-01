Carambola di incidenti a Monticchio, la segnalazione del Consiglio Territoriale

Ghiaccio e neve a Monticchio, disagi tra automobilisti e pedoni

Con un comunicato stampa, il Consigliere Territoriale di Partecipazione Massimo Scimia accusa l’amministrazione comunale: secondo il Consigliere CTP «Alcuni automobilisti hanno perso il controllo dei loro veicoli» per colpa dell’assenza di sale e anche l’ambulanza scivola dritta contro il muro.

«Non è tollerabile – scrive Massimo Scimia Consigliere Territoriale di Partecipazione, Bagno Civita Monticchio – che la neve caduta nei giorni del 3 e 4 gennaio riesca ancora a creare seri disagi e problemi in paese. Le strade interne sono rimaste per giorni impercorribili nonostante le segnalazioni fatte al Comune dai residenti nei giorni successivi alla nevicata quando purtroppo si è registrato anche un infortunio importante (frattura di femore). Ne è la prova ciò che è accaduto stamane causa lo scioglimento della neve e il formarsi del ghiaccio per assenza di sale. Alcuni automobilisti, nel percorrere un tratto di strada interno al paese, hanno perso il controllo dei loro veicoli riportando ingenti danni agli stessi e a quelli parcheggiati nelle vicinanze. Per di più, un cittadino intento a prestare soccorso è scivolato sul ghiaccio battendo violentemente la testa a terra. Inevitabile l’intervento del 118 ma, a questo punto, scena da film: anche l’Ambulanza giunta sul posto è “scivolata” terminando la corsa contro un muro. Causa i danni riportati e l’impossibilità di spostarsi per il ghiaccio si è reso necessario l’intervento di un secondo mezzo di soccorso che, ovviamente, ha dovuto sostare lontano da dove si trovava il ferito costringendo così gli operatori sanitari a percorrere un lungo tratto a piedi (sempre su neve e ghiaccio)»