Open Day, una giornata alla Dante Alighieri

Open Day, una giornata alla “Dante”



L’ “Alighieri” apre le porte della scuola per presentare l’offerta formativa.

La Scuola Secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di L’Aquila presenta il secondo appuntamento dell’Open Day previsto per domenica 13 gennaio, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, quando le tre sedi, con la collaborazione dei docenti e degli alunni, apriranno le porte per accogliere tutti coloro che vorranno visitare le aule, i laboratori e conoscere le proposte dell’ampia offerta formativa.

La progettualità “Scuole Aperte” arricchisce il valore della scuola, percepita non più solo come luogo di formazione, ma anche come spazio ludico e di socializzazione, attraverso un sistema formativo integrato che si articola in diversi percorsi culturali.

Nella Sede Centrale “Dante Alighieri” di via Acquasanta, verranno proposti laboratori di lingue, allestimenti di elaborati artistici e proiezioni video del progetto “Aquilanitas”, laboratori scientifici e di tecnologia, laboratorio di poesia basato sulla tecnica di scrittura creativa del Caviardage, laboratorio di geografia con presentazioni in PowerPoint, attività motorie ed esecuzioni musicali eseguite dall’Orchestra della Scuola, dagli alunni del Corso Musicale e dagli allievi della propedeutica di violino.

Presso la Sede “Carducci” si effettueranno giochi linguistici in spagnolo, laboratori di storia e di geografia, laboratorio artistico letterario, laboratorio di tecnologia e informatica, percorsi sportivi in palestra.

Nella Sede “Celestino V” di Paganica verranno allestiti laboratori linguistici, laboratori artistici, laboratori scientifici e di geografia e i docenti illustreranno i punti caratterizzanti del percorso scolastico.