Le Muse Ritrovate, da gennaio tornano le serate di lettura

Le Muse ritrovate, da gennaio tornano le serate dedicate alla lettura.



Un incontro per chi ama libri e letture, per chi si appassiona a storie di romanzi contemporanei e vorrebbe commentare e condividere libri con persone unite da una stessa curiosità, da uno stesso interesse: la lettura.

Un appuntamento che torna ciclicamente e che vede coinvolti alcuni fedeli lettori che hanno costituito il primo nucleo del book club delle Muse Ritrovate coordinato dalla scrittrice Sonia Ciuffetelli, e seguito dai più da settembre 2017, quando ci fu il primo incontro all’Aquila, fino a giugno del 2018.



I libri finora letti durante gli incontri



Survivor, C. Palaniuk

L’Arminuta, D. Di Pietrantonio

Conforme alla gloria, D. Paolin

Bambini in fuga, M. Serri

Gli sdraiati, M. Serra

Mia suocera beve, D. De Silva

Racconti di A. Munro (Nemico, amico, amante- Mobili di famiglia – Post and Beam – The bear Came Over the Mountain)

Oltre l’inverno, I. Allende

Le otto montagne, P. Cognetti.



«Ho poi invitato uno degli autori, Demetrio Paolin, per un incontro con il gruppo di lettura – racconta l’autrice e presidente dell‘associazione Le Muse Ritrovate, Sonia Ciuffetelli -. Ci ha raggiunto all’Aquila da Torino e ha passato un week end con noi. Ancora grazie, Demetrio. Con lui abbiamo commentato il romanzo Conforme alla gloria, con lui abbiamo percorso la storia letta, ispezionandola dall’interno, intrecciando la curiosità per la vicenda storica con quella umana, curiosando dietro le quinte del libro e dei personaggi grazie alla disponibilità dello scrittore che si è prestato ad un incontro informale con lettori attenti e curiosi di approfondire il percorso di lettura.»

«Ora abbiamo tutti voglia di continuare, ma vorremmo arricchire il primo nucleo del gruppo di lettura con nuovi lettori e nuove lettrici. Il sano confronto e la socializzazione amplificano i nostri desideri culturali, aiutano ad essere davvero interconnessi. Ricominciamo il 23 gennaio alle ore 18, presso la libreria Lilibet in piazza S. Elisabetta»

Per ogni info è possibile consultare la pagina facebook delle MUSE RITROVATE oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica:

info@lemuseritrovate.it