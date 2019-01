TERREMOTO MARSICA

Exercise 2019, ad Avezzano l’evacuazione in diretta

È partita stamattina la maxiesercitazione di allerta ed evacuazione di Avezzano, nel giorno in cui il noto terremoto distrusse la città 104 anni fa. Le telecamere de Il Capoluogo erano sul posto per riprendere in diretta le operazioni di Exercise 2019.