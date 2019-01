Ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche con tempo stabile fino a domenica sera, ma non mancheranno annuvolamenti. Veloce peggioramento lunedì.

Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto ai giorni scorsi, soprattutto sulle regioni centrali, mentre sulle regioni meridionali e sul settore ionico permangono annuvolamenti e condizioni di instabilità che, nelle prossime ore, tenderanno gradualmente ad attenuarsi. La giornata odierna, sulla nostra regione, sarà caratterizzata da tempo stabile ma con temperature decisamente al disotto delle medie stagionali e gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino. Nella giornata di domenica assisteremo anche ad un graduale aumento delle temperature ma non mancheranno annuvolamenti, anche se si tratterà di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo, mentre nella giornata di lunedì assisteremo al transito di un veloce sistema nuvoloso diretto principalmente sui vicini Balcani ma che, marginalmente, interesserà le nostre regioni centro-meridionali adriatiche, favorendo annuvolamenti, rovesci e venti in rinforzo. A seguire, se la situazione verrà confermata, assisteremo ad un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che garantirà tempo stabile fino alla giornata di mercoledì: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sul settore costiero, con possibili residui annuvolamenti nel Vastese al primo mattino, in miglioramento nel corso della giornata. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone con gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino: a tal proposito si raccomanda prudenza per la presenza di tratti stradali ghiacciati, anche in pianura. Nel corso della giornata non si escludono annuvolamenti a causa del transito di corpi nuvolosi diretti principalmente verso i vicini Balcani, ma si tratterà di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni. Tempo stabile anche nella giornata di domenica con annuvolamenti (nubi alte e stratificate) e temperature in aumento, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose.

Temperature: In ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi con gelate diffuse, attenzione.

Venti: Deboli di direzione variabile.

Mare: Poco mosso o mosso con moto ondoso in ulteriore attenuazione.



(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)