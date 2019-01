Scuole, Open Day Da Vinci Colecchi

Sabato 12 gennaio 2019 porte aperte all’Istituto “Da Vinci-Colecchi” dell’Aquila sede “Da Vinci” in via Monte S. Rocco n. 15 (Pineta Signorini).

Dalle 09:00 alle 18:00 sarà possibile visitare i laboratori degli indirizzi professionali Tecnico per la Manutenzione e l’assistenza tecnica, Odontotecnico, Enogastronomia, Sala e Vendita e Ospitalità Alberghiera.

Per la sede “Da Vinci” terzo ed ultimo Open Day il 26 gennaio dalle 09:00 alle 18:00.

Le porte della sede “Colecchi” (via Acquasanta n. 18, zona Colle Sapone) si apriranno, invece, il 19 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e per l’occasione sarà possibile visitare i laboratori dei tre indirizzi presenti nella struttura: Tecnico per geometri, Tecnico e professionale agrario, Professionale per i servizi commerciali.

Tutti settori, quelli proposti dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Da Vinci Colecchi”, dall’alto potenziale in un mercato del lavoro in continua trasformazione.