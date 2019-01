Regionali: Cipolloni-Cosimati, ‘sconcertati, ritiriamo nostra candidatura’



«Totalmente ignari della grave scorrettezza che si era consumata, così come il senatore Quagliariello, abbiamo appreso solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste, con grande sconcerto, la notizia di candidature estranee rispetto alle intese raggiunte con il candidato presidente, con gli alleati interni alla lista e con noi stessi candidati. E anche noi prendiamo radicalmente le distanze da quanto accaduto, un vero e proprio tranello che non può essere in alcun modo condiviso da chi evidentemente ha una concezione della politica assai diversa dallo spettacolo al quale abbiamo assistito in queste ore.»

Lo dichiarano in una nota congiunta il vicesindaco e il presidente del consiglio comunale di Avezzano, Lino Cipolloni e Iride Cosimati.

«Per rendere ancor più esplicito il nostro dissenso – affermano Cipolloni e Cosimati – avvieremo immediatamente le pratiche necessarie per ritirare la nostra candidatura a consiglieri regionali. Restiamo convintamente nel centrodestra – concludono – e troveremo il modo più adeguato per manifestare concretamente la nostra vicinanza a Marco Marsilio e alla coalizione.»