Tiziana Del Beato, dalla biologia alla passione per la politica

A Pausa Caffé, Tiziana Del Beato, candidata con la Lega Abruzzo alle prossime elezioni regionali, spiega il suo percorso dal lavoro come biologa al Cnr alla passione per la politica.

Dai fondi per la ricerca al decreto sicurezza, la candidata della Lega Abruzzo alle regionali 2019, Tiziana Del Beato, al microfono del direttore Roberta Galeotti si racconta e illustra le motivazioni che l’hanno indotta ad abbracciare la Lega di Matteo Salvini, prima come candidata alle amministrative e ora alle regionali: «Mi sono sempre identificata nella “rivoluzione del buon senso” di Matteo Salvini e poi qui a L’Aquila ho trovato un gruppo che ha lavorato con grande impegno e grande coinvolgimento dei giovani».

Durante la visita del ministro dell’Interno a L’Aquila, Tiziana Del Beato ha riscontrato «grande calore e partecipazione, perché il suo programma risponde alle esigenze delle persone normali che vogliono vivere in un Paese sicuro».

E per la campagna elettorale delle regionali: «Si tratta di una sfida impegnativa, poiché scendo in campo ad armi pari con i più grandi politici della Regione e non per una questione di quota rosa, voglio battermi allo stesso modo e con gli stessi mezzi; per carattere non ho mai chiesto sconti e non voglio scappatoie».