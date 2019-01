Residue nevicate a quote molto basse in mattinata, dal pomeriggio previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con ampie schiarite.

In queste ultime ore la nostra regione è stata interessata da nevicate fino a quote molto basse, con sconfinamenti fin verso le aree pianeggianti, mentre accumuli si sono registrati su gran parte delle zone collinari al disopra dei 150-200 metri, specie nel Teramano e nel Pescarese; nelle prossime ore saranno possibili ancora rovesci nevosi fino a bassa quota, in particolar modo sul settore orientale, mentre schiarite sono attese sulla Marsica e nell’Aquilano a partire dalle prossime ore. Nel corso del pomeriggio, inoltre, il miglioramento inizierà a manifestarsi anche sul versante orientale, ad iniziare dal Teramano con ampie schiarite, in estensione verso le restanti zone entro il tardo pomeriggio-sera: di conseguenza stanotte e nelle prime ore della giornata di sabato si prevedono gelate diffuse, anche in pianura e lungo le coste; a tal proposito si raccomanda prudenza per la presenza di tratti stradali ghiacciati, attenzione. Un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nel fine settimana, mentre nella giornata di domenica assisteremo ad un progressivo aumento delle temperature e ad un graduale aumento della nuvolosità, ma si tratterà di nubi prevalentemente alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo. Nella giornata di lunedì sembra possibile un veloce peggioramento sulle regioni centro-meridionali adriatiche, a causa dell’arrivo, anche se marginale, di una perturbazione in discesa sui vicini Balcani: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul settore orientale e costiero con possibilità di rovesci, nevose fino a quote molto basse (100-200 metri), con occasionali sconfinamenti verso le aree di pianura; poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulla Marsica e nell’Aquilano con gelate diffuse, attenzione. Dal pomeriggio assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche anche sul versante orientale, con ampie schiarite ad iniziare dal Teramano, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata. Un ulteriore miglioramento è atteso nella giornata di sabato, tuttavia tra stanotte e domattina saranno possibili gelate diffuse, anche in pianura, attenzione.

Temperature: In diminuzione nei valori minimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali residui rinforzi lungo la fascia costiera.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)