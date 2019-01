Marsilio, Legnini e Marcozzi, il primo confronto a Confagricoltura

L’Assemblea Confagricoltura L’Aquila ospita il primo confronto ufficiale dei tre candidati alla presidenza della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, Giovanni Legnini e Sara Marcozzi.

Quest’anno in coincidenza della campagna elettorale per le elezioni regionali del 10 febbraio l’assemblea generale dei soci di Confagricoltura L’Aquila si terrà sabato 12 gennaio 2019 alla Sala Convegni del Castello Orsini a piazza Castello, Avezzano.

Nel successivo convegno “Agricoltura, Agroalimentare, Agroindustria” Confagricoltura presenterà ai candidati presidenti Giovanni Legnini, Sara Marcozzi e Marco Marsilio le proposte dell’Organizzazione per la prossima legislatura. «Il momento di confronto sarà condotto dal giornalista di “Agricoltura Oggi” Pasquale Tritapepe che creerà un dialogo con i candidati presidenti sulle più importanti questioni agricole della nostra Regione» informa Fabrizio Lobene, presidente di Confagricoltura L’Aquila/Abruzzo. «I candidati, inoltre, avranno lo spazio per illustrare alla variegata platea degli agricoltori, comunque cittadini di questa Regione, le loro proposte sia quelle riguardanti la categoria sia gli altri punti qualificanti del loro programma».

Alcuni dei temi del programma agricolo di Confagricoltura, che saranno illustrati dal Direttore dell’organizzazione Stefano Fabrizi, riguardano l’assetto organizzativo del Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca e il ruolo dell’Assessorato Agricoltura, le Criticità PSR, il contenimento della fauna selvatica, l’agricoltura e l’ambiente e le politiche di filiera. «In un quadro generale dell’agricoltura contrassegnato da una timida ripresa ma non in grado di ridurre le difficoltà economiche del settore e da una crescente disaffezione verso la politica e le istituzioni, gli agricoltori chiedono risposte perché non è più sufficiente l’intraprendenza degli imprenditori agricoli che solo in alcuni settori produttivi hanno salvato i fondamentali economici della nostra agricoltura» conclude il presidente Lobene.

Il programma:

– Ore 9,30 Assemblea dei Soci

– Ore 10,30 Saluti del Presidente di Confagricoltura L’Aquila Fabrizio Lobene

Saluti del Presidente di Confagricoltura Teramo Bernardo Savini Giosia Berardi

– Ore 10,40 Illustrazione delle proposte di Confagricoltura Abruzzo per la nuova legislatura

Direttore Confagricoltura Abruzzo Stefano Fabrizi

– Ore 11,00 Interviste ai Candidati a cura di Pasquale Tritapepe

– Ore 12.30 Intervento dei Candidati su altri temi del programma