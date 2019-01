Centrodestra, Gruppo Srour aderisce a Idea

Il Gruppo civico di Mimmo Srour aderisce a Idea, si rinforza il movimento del senatore Gaetano Quagliariello.

Si sono incontrate le segreterie provinciali aquilane di Idea, coordinata all’Aquila da Benito Pasqua, e del gruppo civico guidato da Mimmo Srour. Nel corso dell’incontro, al quale ha presenziato il senatore Gaetano Quagliariello, è stato sancito un patto di adesione in virtù del quale le due formazioni d’ora in poi agiranno congiuntamente su tutto il territorio abruzzese sotto le insegne del partito nazionale e, in provincia dell’Aquila, appoggeranno congiuntamente alle prossime elezioni regionali un candidato nella lista alla quale Idea aderisce. Nei prossimi giorni, dopo la presentazione delle liste, il progetto verrà illustrato in una conferenza stampa.