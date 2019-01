Uomo trovato morto in via Ulisse Nurzia

Un uomo di 73 anni è stato trovato morto davanti all’ascensore di casa sua, in via Ulisse Nurzia.

Ad intervenire sul posto la Polizia, il medico legale Calvisi ed il 118.

L’uomo, M.M., marsicano ma residente a Castel Gandolfo, è stato trovato senza vita davanti all’ascensore della palazzina di sua proprietà

Si presume una causa naturale ma in ogni caso verrà effettuato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno Mancini, un esame esterno sulla salma: in caso, si valuterà domani se eseguire una autopsia o meno al fine di escludere altre cause.