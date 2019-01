Rigopiano, multa da oltre 4mila euro per aver portato i fiori oltre i sigilli

Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle 29 vittime del disastro dell’Hotel Rigopiano, è stato condannato a pagare una multa di 4.550 euro, per avere violato i sigilli giudiziari apposti per delimitare l’area nella quale si verificò la tragedia.

La sentenza di condanna emessa dal giudice Elio Bongrazio, su richiesta del pm Salvatore Campochiaro, trae origine dal fatto che Feniello si sarebbe introdotto “abusivamente”, nonostante “le ripetute diffide ed inviti ad uscirne rivoltigli dalle forze dell’ordine addette alla vigilanza del sito”. L’uomo, in un post pubblicato su Facebook, contesta la decisione del tribunale pescarese, affermando di essersi “recato a Rigopiano per portare dei fiori dove hanno ucciso mio figlio“.

Caso multa a Rigopiano, Marsilio: «Paghiamo noi».

«Il Comitato per Marsilio Presidente avvierà una raccolta fondi per contribuire a raggiungere la somma di 4550 euro per pagare, in caso di condanna definitiva, la multa che è stata comminata ad Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle vittime della tragedia di Rigopiano, per aver violato i sigilli giudiziari che erano stati apposti per delimitare l’area della tragedia. Una iniziativa che non vuole prevaricare il ruolo dei giudici, ma che va ascritta nell’ambito del sentire di ciascuno e della solidarietà umana. Attraverso i social e una rete di comunità, il Comitato per Marsilio Presidente invita i propri sostenitori a partecipare alla raccolta fondi in occasione delle manifestazioni elettorali dei candidati della coalizione: insieme per essere vicini al dolore di Alessio Fenellio, insieme per aiutarlo a superare questa ulteriore parentesi dolorosa. Nel caso in cui la vicenda giudiziaria si risolvesse positivamente la somma raccolta sarà devoluta all’associazione dei familiari delle vittime di Rigopiano, per realizzare un evento di sensibilizzazione sui temi della memoria e della prevenzione e non far cadere nell’oblio il ricordo della tragedia».