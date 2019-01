Regionali Abruzzo, i nomi dei candidati del Movimento 5 Stelle

Regionali, il Movimento 5 Stelle schiera 29 candidati per le prossime elezioni in Abruzzo.

Dodici donne e diciassette uomini in un’unica lista volta all’elezione a presidente della Regione di Sara Marcozzi.

Fra loro, i consiglieri uscenti Domenico Pettinari (Pescara) e Pietro Smargiassi (Vasto).

Gli aspiranti consiglieri hanno tra i 25 e i 60 anni: ci sono avvocati, geologi, insegnanti, ingegneri, dirigenti commerciali e semplici cittadini impegnati nel mondo dell’associazionismo.

I nomi dei candidati del Movimento 5 Stelle in Abruzzo

PROVINCIA DI CHIETI

Andrea Di Ciano

Mi chiamo Andrea Di Ciano, ho 46 anni, sono sposato con Serena da 20 anni ed ho una bambina di 9 anni. Vivo a Chieti da quando sono nato, ho frequentato l’I.T.I.S. di Chieti, conseguendo il diploma di Perito Informatico. Mi occupo di vigilanza e sicurezza da oltre 10 anni sono un consulente commerciale e lavoro per un istituto di vigilanza privata. Inoltre sono iscritto all’albo del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Chieti come Vigile Discontinuo dal 1991 dove ho prestato il servizio militare come vvff.

Cinzia D’Eramo

Mi chiamo Cinzia D’Eramo, ho 49 anni e vivo a Francavilla al Mare con mio marito e i miei figli, Giulia e Alessandro. Laureata in lettere classiche con 110 e lode, ho un master in specializzazione all’insegnamento secondario, un perfezionamento di didattica della lingua italiana. Professoressa di lettere e latino di ruolo presso il Liceo Scientifico A. Volta di Francavilla al Mare. Ex atleta, ho studiato pianoforte, fisarmonica e flauto traverso. Oltre alla passione per la musica ho una forte passione per la scrittura, sono infatti Caporedattrice di www.professioneinsegnante.it, blog rivolto ad insegnanti ed alunni dove vengono affrontati i temi legati al mondo dell’istruzione.

Silverio Marzocchetti

Ho 34 anni e vivo a San Salvo, la città dove sono cresciuto e nella quale lavoro da sempre portando avanti un’azienda di materiali edili. Sono felicemente sposato con Rosaria, mia moglie dal 2010, e ho 2 splendidi figli di 9 e 6 anni. Come imprenditore sono ogni giorno a contatto con tantissime persone, operai, piccoli artigiani con cui condivido spesso paure, difficoltà e soprattutto la voglia di cambiare in meglio questo meraviglioso paese.

Nicola Monachetti

Sono nato a Villalfonsina nel 1962. Ho sempre vissuto li perché amo la mia terra. Questo amore è cresciuto anche grazie al mio lavoro che mi permette di girare spesso la mia regione. Sono un agente di commercio di arredamenti, attrezzature e prodotti per la cura e la bellezza. Chi mi conosce sa che sono una persona onesta e che si impegna molto per quello in cui crede. Mi piace il mare ed allo stesso modo la montagna, credo che l’Abruzzo sia bellissimo in ogni angolo ed è arrivato il momento che queste bellezze sia valorizzate al punto giusto.

Pietro Smargiassi

Sono un Architetto di 49 anni. Sono nato e cresciuto a Vasto mi sono allontanato solo per conseguire la laurea presso L’Università di Venezia. Sono sposato e sono padre di due splendide ragazze. Consigliere della x Legislatura di Regione, ho restituito 122.751,23 del mio stipendio ai cittadini abruzzesi. Primo firmatario della prima proposta di legge approvata dal consiglio regionale per il M5S: La banca della terra. A questa è seguita l’approvazione dell’Osservatorio della Legalità, di cui sono sempre primo firmatario. Nel 2017 ho ottenuto un fondo per la diffusione dei giochi inclusivi. Nel corso del mandato ho presentato 10 proposte di Legge, 28 interpellante e 23 risoluzioni. Sulla base di una mia P.d.L. siamo riusciti a dotare l’Abruzzo del Registro Tumori e finalmente si è dato il via a questo strumento per il monitoraggio della malattia sul nostro territorio. Sono stato Capogruppo per 18 mesi maturando esperienza nella gestione di un gruppo fantastico.

Sara Stenta

Da sempre vivo a Bucchianico. Sono diplomata presso il Liceo Socio – Psico Pedagogico di Chieti e sono iscritta alla Facoltà di Scienze delle formazione e dell’educazione a L’Aquila. Ho conseguito l’attestazione di “Assistente educativo” e nel 2013 di 1° livello LIS. Tra gli interessi svolgo attività di volontariato (clownterapia) nei reparti di pediatria e geriatria preso l’ospedale di Chieti; inoltre faccio parte dell’ associazione “Musici e Sbandieratori della città di Bucchianico.” Ho avuto svariate esperienze lavorative sempre mossa dalla grande voglia di fare e mettermi a disposizione in qualsiasi contesto.

Francesco Taglieri

Sono Francesco Taglieri, ho 47 anni, tre figli, vivo e lavoro a Lanciano. Sono un Operatore Professionale Sanitario Infermiere, ho lavorato moltissimi anni nell’emergenza-urgenza territoriale. Ho conseguito la laurea ed un master in Coordinamento e Funzioni Infermieristiche. Ho lavorato in diverse strutture pubbliche di carattere nazionale, e da diversi anni formo personale laico e sanitario per l’uso dei defibrillatori. Sono stato dirigente per un sindacato di categoria.

PROVINCIA L’AQUILA

Michele Baliva

Sono nato e cresciuto in una famiglia di imprenditori. Ho studiato come Geometra e mi sono impegnato per portare avanti l’impresa di famiglia. Credo molto nella famiglia unita e compatta. Ho maturato una formazione presso la Luiss Management nel corso di Gestione e Impresa e Valorizzazione delle iniziative immobiliari. Amo il mio territorio e lo giro in lungo ed in largo grazie alla mia passione per la bicicletta. Sono un uomo che ha sempre lavorato tanto, capace di sviluppare un progetto dall’idea alla sua realizzazione. Nella mia città, Celano, mi porto dietro con orgoglio il soprannome di mio padre: tutti mi chiamano Michele La legge!

Angelo Bisegna

Sono Angelo Bisegna, ho 36 anni e sono un ingegnere edile di Capistrello. Mia madre è pensionata, mio padre era minatore. Una famiglia che mi ha trasmesso quei valori che mi hanno aiutato a raggiungere i miei obiettivi. Le mie origini, benché umili, non mi hanno impedito di conseguire a pieni voti la Laurea Specialistica in Ingegneria delle costruzioni edili, e successivamente di iscrivermi presso l’Ordine Degli Ingegneri Della provincia Dell’Aquila. Dal 2016 ho l’onore di mettere quotidianamente a disposizione la mia professionalità e le mie competenze per la ricostruzione post-terremoto della città di L’Aquila.

Antonina Cofini

Mi chiamo Antonina Cofini. Mi definiscono energica ed ottimista, sono laureata in Filosofia. Impegnata nella vita sociale sia nelle attività culturali che nella politica attiva, sono appassionata di Storia e mi adopero per promuovere quella locale del nostro straordinario territorio. Ho maturato esperienze lavorative per lungo tempo sia nell’industria che nel settore primario e terziario. Il mio spirito intraprendente mi predispone ad avere molteplici interessi e a impegnarmi per realizzarli concretamente.

Giuseppe Walter Delle Coste

Sono nato nel 1959 con il nome di Giuseppe, ma mi chiamano tutti Walter. Di Pescina. Sposato con un figlio. Ho lavorato per 31 anni in Poste Italiane, prima come impiegato e successivamente come Specialista Commerciale. Designato Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) degli Uffici postali della provincia de L’Aquila, per approfondire le tematiche sulla sicurezza, ho ripreso gli studi conseguendo a 52 anni la Laurea Magistrale in Scienze della Prevenzione. Ora mi occupo di formazione sulla sicurezza e di difesa ambientale.

Antonella Di Passio

Ho 36 anni e vivo a Civitella Roveto, paese immerso nella Valle Roveto. Sono diplomata come perito commerciale, e sono a pochi passi dalla laurea in Scienze delle Investigazioni presso l’Università degli studi dell’Aquila, dopo aver sospeso gli studi l’anno del terremoto. Provengo da una famiglia di trasportatori, dal 2012 mi occupo di trasporto persone: promozione turistica, linee di TPL, trasporto passeggeri extra Ue.

Giorgio Fedele

Ho 33 anni, di Avezzano e sono sposato con una donna meravigliosa. Ho frequentato la facoltà di Giurisprudenza di RomaTre dove ho sostenuto tutti i principali esami, scoprendo una predisposizione per il Diritto Costituzionale, il Diritto Amministrativo e il Diritto Pubblico. Nel 2014 mi è stato chiesto di collaborare con il Gruppo consiliare del M5S in Consiglio Regionale, un’occasione che mi ha insegnato tanto e grazie alla quale ho maturato esperienza in campo legislativo e gestione della cosa pubblica. Amo molto gli animali ed il rugby che ho praticato fino al mio infortunio.

Adele Paponetti

Mi chiamo Adele Paponetti, ho 35 anni, laureata in disegno industriale (I livello) presso l’università di Architettura, “La Sapienza” Roma, specializzata in grafica d’arte e progettazione (II livello) presso l’Accademia delle belle arti di L’Aquila. Ho acquisito competenze artistiche, tecnico-progettuali, organizzative e capacità comunicative e relazionali necessari per lavorare in team. Indispensabili per maturare la mia esperienza nel settore amministrativo e sportivo.

PROVINCIA TERAMO

Marco Cipolletti

Sono nato a Teramo 55 anni fa, Agronomo, laureato presso l’Università di Bologna, attualmente dipendente della Giunta Regionale in aspettativa senza retribuzione. Ho famiglia con due figli di 16 e 20 anni e risiedo a Teramo. Sono originario di Frondarola, frazione teramana a pochi chilometri da Montorio al Vomano. Ho vissuto la mia adolescenza e sviluppato la mia prima formazione culturale e politica nella Teramo di fine anni 70, assorbendo anche il senso dei cambiamenti politici e sociali del tempo. Sono cattolico e vedo nella piena applicazione dei principi fondanti la costituzione repubblicana e del M5S il faro della mia azione politica.

Giampiero Di Camillo

Medico Chirurgo Specializzato in Ginecologia ed Ostetricia presso Università di Bologna. Dirigente medico ospedaliero dal 2000, ho esercitato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, vincitore di concorso presso la ASL di Teramo, ho lavorato negli Ospedali di Sant’Omero, Giulianova ed Atri fino al 2015, fino a ricoprire la carica di Responsabile di UO Semplice Dipartimentale di Ostetricia e Ginecologia nel P. O. di Atri. Mi sono dimesso dalla ASL di Teramo dopo la chiusura del Punto nascita di Atri deciso dalla Regione guida Chiodi-D’Alfonso, in disaccordo con questa scelta e con le successive proposte dell’ASL.

Mauro Di Criscenzo

Architetto e docente di storia dell’arte e disegno. Mi laureo nel 2006 con lode in composizione architettonica e urbana all’Università degli studi “G. D’Annunzio”. Ho svolto per anni attività di ricerca in ambito ecosostenibile con collaborazioni di rilievo internazionale per attività di progettazione; ho ricevuto numerosi riconoscimenti e premi per concorsi di idee sul design di spazi ed edifici pubblici. Dal 2010 gestisco uno studio di architettura e ingegneria integrata, CTU per il tribunale di Teramo.

Gabriella Italiani

Sono Gabriella Italiani, nata ad Atri 38 anni fa. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Teramo, lavoro e vivo ad Atri. Sono un avvocato del Foro di Teramo e mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia e di diritto del lavoro. Ho la specializzazione in Professioni Legali, nonché l’attestato di qualifica professionale di Conciliatore qualificato (D.M. 180/2010) e quello di Gestore dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche del consumatore.

Virginia Maloni

Ho 40 anni sposata e madre di un bambino di un anno e mezzo. Sono laureata in Psicologia Clinica e di Comunità e Specializzata in Psicoterapia di gruppo e Materie Forensi. Esercito nel mio Studio in provincia di Teramo. La attività lavorativa riguarda Convegni ed Interventi di progettazione legati ai fondi per la coesione e riqualificazione economica e socio-sanitaria della comunità europea. Faccio parte dell’Associazione Penelope Abruzzo che si occupa di persone scomparse. In collaborazione con figure istituzionali opero a favore delle famiglie che hanno avuto una perdita in merito. Ho organizzato diversi Convegni itineranti sul tema della Ludopatia e della violenza di genere.

Giacinto Palmarini

Sono Giacinto Palmarini nato a Teramo e ho 48 anni. Sono un attore di prosa e da più di 20anni lavoro nei principali Teatri Stabili italiani e in alcuni film per il cinema e la televisione. Nel 2011 ho iniziato, cofondando con un gruppo di artisti un marchio di successo denominato Officina biologica, un avventura di carattere imprenditoriale nel campo della ristorazione con forte vocazione culturale a Roma seguendo l’apertura e l’avviamento di 3 locali. Conosco bene le difficoltà delle PMI.

Margherita Trifoni

Sono nata a Giulianova , ho 45 anni, ho frequentato il liceo classico di Roseto degli Abruzzi, mi sono laureata in giurisprudenza presso l’università degli studi di Teramo , dopo aver svolto la pratica forense presso uno studio legale di Giulianova ho conseguito il titolo di avvocato. Ho lavorato nello studio di un penalista di Alba Adriatica. Ho un’esperienza all’estero come consulente legale per la start up di uno studio di ingegneria e total management. Ho anche seguito un corso di assistente notarile a Roma. Amo le lingue straniere, l’inglese che parlo bene e ora sto studiando spagnolo. Sono sposata e madre di due bambini che sono la mia forza più grande.

PROVINCIA DI PESCARA

Raffaella Di Giovanni

Nata a Guardiagrele, da sempre vivo a Pescara. Ho frequentato il liceo classico “G. D’Annunzio”, ho conseguito la laurea in Giurisprudenza e, ho superato l’esame di stato per l’abilitazione professionale. Svolgo la professione di avvocato occupandomi principalmente di pratiche giudiziali e stragiudiziali inerenti la responsabilità civile, le esecuzioni ed il diritto penale. Sono stata legale di diversi Comuni e della Provincia Comuni di Chieti per cui ho patrocinato oltre 300 cause. Nel tempo libero mi dedico alla lettura e coltivo la passione intemperante per la cultura fisica frequentando anche corsi di funzionale e spinning.

Massimo Di Renzo

Sono nato 53 anni fa a Pescara e amo l’Abruzzo perché è la mia terra. La laurea in Ingegneria Chimica, conseguita a L’Aquila, mi ha dato la formazione e l’elasticità per affrontare con successo esperienze professionali completamente diverse: Responsabile della Qualità in aziende alimentari, responsabile di zona per una società multiutility, consulente nel settore del web marketing. L’Abruzzo ha fatto tanto per me ed ora è arrivato il momento che io faccia qualcosa per la mia terra.

Federica Fedele

Mi chiamo Federica Fedele e percorro la mia vita fra le due grandi realtà del nostro Abruzzo: la costa, Pescara, dove ho abitato dalla nascita, e l’entroterra, Pianella, dove mi sono trasferita quasi 13 anni fa. Laureata in filosofia, sono stata per 15 anni Responsabile Ufficio Gare ed Appalti. Mi sono occupata di gestione delle risorse umane, di progettazione e gestione corsi di formazione, organizzazione aziendale e creazione d’impresa a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali. Sono una persona forte, curiosa, attenta e responsabile, con un radicato ed incrollabile senso di giustizia.

Francesco Nuvolari

Francesco Nuvolari,1994, laureato con lode in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. Fra le esperienze di studio, anche la formazione all’estero grazie ad una borsa di mobilità internazionale, vinta per meriti, a Monterrey (Messico) e un tirocinio in Progettazione Europea nell’ufficio E-tis Euroconsultores, a Siviglia (Spagna). Presidente di Europportunity Abruzzo, associazione per ricerca e stesura di Progetti Europei per enti pubblici e privati. Parlo inglese e spagnolo.

Domenico Pettinari

Ho 39 anni e sono dirigente di un’organizzazione antiracket, antiusura e a tutela dei consumatori. Da 15 anni mi occupo di coordinare le attività di tutela dei diritti del cittadino in tanti settori tra cui sanità, sociale, lotta alla corruzione e alla criminalità. Consigliere regionale e Vice presidente della Commissione Sanità in Regione. Nel primo mandato ho restituito € 148.530,95 ai cittadini tagliandomi lo stipendio. Ho depositato esposti e denunce che hanno dato il via a grandi inchieste: La City, Soget, palazzina Asl, Tac Pet, Bussi. Alcuni dossier come quello relativo ai conti della sanità ed al bilancio TUA Spa sono stati oggetto di convegni informativi in tutto Abruzzo. Ho depositato 11 proposte di legge, 94 interrogazioni, 12 risoluzioni, 2 richieste di consiglio straordinario ed oltre 10000 emendamenti.

Gianni Smarrelli

Nato 36 anni fa a Pescara, vivo a Città S.Angelo. Ingegnere meccanico , professionista nei settori energie rinnovabili, efficienza energetica, elettromeccanica, impianti di sollevamento e di climatizzazione. Ho valorizzato la mia inclinazione alla creatività, alla comunicazione e ai rapporti umani ricoprendo ruoli commerciali di gestione e promozione. L’amore per il territorio mi ha portato a fondare l’Associazione Borghi in Comune, che si occupa di promuovere l’unicità dei piccoli borghi Abruzzesi per salvarli dallo spopolamento.

Barbara Stella

Insegno matematica e scienze nella Scuola Secondaria. Mentre conseguivo la laurea in Scienze Geologiche ho cresciuto mia figlia Francesca che oggi ha 26 anni. Sono sposata e condivido con mio marito la passione per lo sport. Amo i bambini e gli animali e adoro stare a contatto con la natura. La famiglia e gli amici sono la mia vera forza: sono loro che mi permettono di superare i momenti difficili. Credo molto nel ruolo che un’insegnante riveste nel percorso di crescita e formazione delle future generazioni.