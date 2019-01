Mps riapre i battenti in centro, in corso Federico II

Un altro passo verso la normalità in centro storico. La banca Mps (Monte dei Paschi di Siena) torna nella sede del Condominio Grand Hotel e del Parco.

Dopo varie attività commerciali e uffici, anche la banca Mps, Monte dei Paschi di Siena, torna in centro storico. Come spiega Mauro Basile, dello Studio MB – Amminitrazione immobili, lunedì prossimo i dipendenti torneranno nell’immobile del Condominio Grand Hotel e del Parco, in corso Federico II.

Un’altra bella notizia per il centro storico dell’Aquila.