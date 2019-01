Furto all’Inail, un arresto e una denuncia

Arresto in flagranza di reato e denuncia per due uomini sopresi con la refurtiva mentre si allontanavano dagli uffici Inail, dove avevano messo a segno un furto.

Ieri notte i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avezzano, diretti dal Capitano Pietro Fiano, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per “furto aggravato in concorso” ed “inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale” A.D.A., classe 1965, già noto alle forze dell’ordine e sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno e hanno deferito in stato libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano per “furto aggravato in concorso” R.M., classe 1966.

I due, entrambi originari di Avezzano, intorno alle ore 4 di mattina, sono stati individuati e bloccati dai militari mentre tentavano di allontanarsi furtivamente dagli uffici dell’Inail di Avezzano. Immediati accertamenti hanno permesso di appurare che mentre uno dei due aveva fatto da palo, l’altro, dopo aver forzato una finestra del piano terra, si era introdotto nell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e, dopo aver manomesso il distributore di bevande, ne aveva sottratto le monete contenute. Per l’uomo gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Avezzano ove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre l’altro è stato deferito in stato di libertà. La refurtiva, completamente recuperata, è stata restituita.

Durante la stessa notte, a San Benedetto dei Marsi, i carabinieri hanno anche arrestato un giovane, classe 1986, per detenzione e spaccio di stupefacenti. In casa, il giovane deteneva 21 grammi di hashish in 7 dosi e 2 panetti ancora sigillati dal peso complessivo di 193 grammi. Trovato anche un bilancino di precisione.