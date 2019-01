Avezzano Rugby, domenica 13 riprende il campionato

Avezzano Rugby, domenica riprende il campionato.

Seritti: “mi aspetto un successo per iniziare al meglio”

Riprende il campionato nazionale di serie B di rugby e l’Avezzano scenderà domenica 13 gennaio, alle 14 e 30, sul manto erboso dello stadio dei gladioli per sfidare gli Arechi, squadra salernitana a caccia di punti in ottica salvezza.

«Sono sicuro che dalla ripresa del campionato inizieremo a toglierci belle soddisfazioni sportive – ha detto nei giorni scorsi il presidente giallonero, Alessandro Seritti – , in questi primi tre mesi di campionato ho visto un gruppo in continua crescita che gradualmente sta assimilando i nuovi sistemi di gioco del tecnico Pierpaolo Rotilio.»

Gli uomini di Rotilio, infatti, si sono allenati duramente anche nel corso delle festività natalizie cercando di lavorare su aspetti critici che sono emersi nella prima fase di campionato ; tali aspetti non sono stati d’ostacolo ai marsicani che a seguito di ottime prestazioni si sono stabilizzati a metà classifica.

«Peccato per un paio di partite perse per nostre responsabilità e che, in caso di vittoria, avrebbero proiettato la squadra ancora più in alto in classifica – ha precisato Seritti – e già da domenica mi aspetto un successo per iniziare al meglio questo nuovo anno.»

Riprenderà anche il campionato under 18 elite che vedrà impegnati i ragazzi di Di Giulio e Sorgi a Benevento. Alla squadra campana servirebbero punti per tentare il recupero sull’Avezzano che nelle ultime giornate di campionato ha dimostrato un grande gioco ottenendo anche brillanti risultati.

L’under 14, invece, giocherà in casa sabato 12 gennaio contro le Vecchie Fiamme.

Il minirugby ( under 8,10 e 12) sarà impegnato, sempre domenica, in un raggruppamento a Sulmona.

Rispetteranno ancora una settimana di riposo l’under 16 e l’under 12.