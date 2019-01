Tussio, cervi in libertà nella neve a pochi km da L’Aquila

Un branco di cervi corre nella neve e attraversa la strada, fra lo stupore degli spettatori di questo magnifico spettacolo della natura.

Accade a Tussio, frazione di Prata d’Ansidonia, a meno di 30 chilometri da L’Aquila.

L’Abruzzo interno si dimostra ogni giorno sempre più bello: stavolta il palcoscenico di questo spettacolo della natura è Tussio, frazione di Prata d’Ansidonia.

Il video, girato da un mezzo in movimento, è pubblicato proprio sulla pagina del Comune dell’aquilano.

Nelle immagini, si vede un branco di cervi correre in libertà in mezzo alla neve ed attraversare la strada – unico elemento non bianco in un panorama decisamente nordico.