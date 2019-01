Topo in classe, chiusa la scuola dell’infanzia per derattizzazione

Topo in classe, è rimasta chiusa per due giorni la scuola dell’infanzia di Paganica per permettere al Comune la derattizzazione della struttura

E’ accaduto nella sede centrale della scuola dell’infanzia di Paganica “L’albero dai mille colori”, un topo sgusciato via da alcuni scatoloni al rientro a scuola dalle vacanze. A riportarlo è il Messaggero d’Abruzzo. Appena avvisato della presenza nella scuola dell’ospite poco gradito, il Dirigente scolastico della direzione didattica “Galileo Galilei” Antonio Lattanzi ha subito avvisato il Sindaco Pierluigi Biondi che nel giorno di ieri, 8 gennaio 2019, ha predisposto due giorni di chiusura per l’asilo comunale. L’attività didattica riprenderà regolarmente il giorno 10 gennaio.

Topo in classe, la scuola rassicura sulla pulizia dei locali

Il topo, entrato nella scuola sicuramente nei giorni in cui era rimasta chiusa per le vacanze di natale, ha messo in allerta le mamme dei bambini che frequentano “L’albero dai mille colori”, ma il Dirigente Lattanzi ha subito chiarito che le condizioni igieniche della scuola sono sempre state ottimali e che il caso isolato non mette certo in dubbio la pulizia e la sicurezza della scuola che, avendo tanti bambini che la frequentano quotidianamente, è costantemente sotto controllo degli operatori. La ditta chiamata per intervenire con la derattizzazione non si è limitata al lavoro nel locale dove è stato scoperto il topo, ma ha preferito ripulire tutta la struttura così da tranquillizzare, qualora ce ne fosse bisogno, i genitori dei circa sessanta bambini che frequentano la scuola.