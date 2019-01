Sci, sabato 300 atleti in gara al Trofeo ”Calisto Del Castello”.



Margadonna: celebriamo un imprenditore della neve capace e lungimirante.

Saranno oltre 300 gli atleti che sabato 12 gennaio si metteranno alla prova sulle piste Valle Verde e Pallottieri dell’Aremogna in occasione della 14esima edizione del Trofeo “Calisto Del Castello”, la gara di slalom gigante aperta alle categorie Topolini, Superbaby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Aspiranti, Giovani e Seniores.

Si tratta di una competizione che apre la stagione delle prove agonistiche sulle piste del comprensorio dello Skipass Alto Sangro ed è dedicata all’ imprenditore che più di tutti ha creduto nelle potenzialità di sviluppo del turismo bianco riuscendo a traghettare Roccaraso e l’Alto Sangro nel prestigioso club dei migliori comprensori sciistici italiani.

«È una competizione altamente simbolica per tutto il nostro territorio – sottolinea Bonaventura Margadonna, presidente del Consorzio Skipass Alto Sangro – non è solo una festa dello sport per tanti giovani atleti ma è anche l’occasione per ricordare un imprenditore del turismo che con la sua lungimiranza e le sue capacità ha tracciato la strada dello sviluppo di questo comprensorio. Cerchiamo di celebrarne soprattutto le idee portando avanti una visione di sviluppo sostenibile, diffuso e armonico fra tutte le componenti del sistema turistico territoriale. Su questo concetto – conclude Margadonna – Calisto Del Castello ha disegnato lo sviluppo delle nostre stazioni turistiche come volano della crescita dell’Abruzzo interno. Un messaggio sempre attuale che abbiamo il dovere di portare avanti con la stessa determinazione.»

Sabato pomeriggio, nella sala consiliare “Spataro” del Comune di Roccaraso, ci sarà poi la cerimonia di premiazione.