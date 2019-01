La Notte Nazionale del Liceo Classico, nel 2019 è prevista l’11 gennaio

Notte Nazionale del Liceo Classico, il “Domenico Cotugno” parteciperà insieme agli oltre 400 licei coinvolti

La Notte Nazionale del Liceo Classico, uno degli eventi più innovativi nella scuola italiana degli ultimi anni, è arrivata alla sua quinta edizione. Nata da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco nel Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT), e sostenuta dal MIUR, quest’anno si celebrerà venerdì 11 gennaio, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in 433 licei classici su tutto il territorio nazionale.

La Notte del Liceo Classico ha fatto breccia nell’opinione pubblica, contribuendo in maniera rilevante a focalizzare l’attenzione dei media e della gente comune sul fiore all’occhiello del sistema scolastico italiano.

Anche quest’anno, in contemporanea, in quelle sei ore straordinarie, i licei classici aderenti apriranno le loro porte alla cittadinanza: le studentesse e gli studenti si esibiranno in una serie di performance legate ai loro studi, alla loro creatività e alla esaltazione del valore formativo della cultura.

Notte nazionale del liceo classico, anche il Cotugno dell’Aquila aderirà all’evento

Anche il Liceo Classico Domenico Cotugno dell’Aquila, primo liceo classico d’Abruzzo (rilevazione EDUSCOPIO- Fondazione Agnelli) aderirà all’evento con rappresentazioni teatrali, recital di testi poetici, dibattiti su tematiche di attualità, giochi filosofici e matematici, risultati di ricerche in ambito umanistico e scientifico: il tutto per sottolineare il ruolo formativo del Liceo Classico nella realtà culturale del nostro territorio. Ospiti della serata Carola Susani e Emiliano Sbaraglia, in rappresentanza dell’associazione di scrittori e scrittrici “Piccoli Maestri”, nata da un’idea di Elena Stancanelli con lo scopo di raccontare e leggere nelle scuole libri che possano contagiare l’amore per la lettura.

Motivo di particolare soddisfazione per il Cotugno, quest’anno, il risultato conseguito dall’alunna Vera Lazzaro della VC, vincitrice ex aequo con Sofia Mazzaglia del Liceo Ariosto di Ferrara e Francesco Prioli del Liceo Bodoni di Saluzzo ( Cuneo), del concorso di scrittura creativa riservato alle studentesse e agli studenti di tutti i licei classici partecipanti all’evento. Ad aprire la serata l’intervento del Direttore Generale dell’USR Abruzzo, dott.ssa Antonella Tozza.