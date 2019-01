Inseguiti e insultati dopo incontro PD con Maurizio Martina

Inseguiti e insultati al termine dell’incontro con Maurizio Martina.

Due giovani di Luco dei Marsi sarebbero stati inseguiti e aggrediti verbalmente da otto persone alll’uscita dell’incontro pubblico con il candidato alla segreteria Pd, Maurizio Martina, e la deputata Stefania Pezzopane.

Come riporta TerreMarsicane, le vittime sarebbero un collaboratore della parlamentare del Pd, Ergys Alessio Kanushaj, cittadino italiano di origini albanesi, e un suo amico, Emanuele Marchi.

Al termine del meeting del Pd i due giovani sarebbero stati inseguiti da alcune persone che, a bordo di due vetture, gli hanno intimato ripetutamente di fermarsi, anche a colpi di clacson.

All’altezza della zona del Torrione i due ragazzi di Luco avrebbero accostato.

Gli otto assalitori avrebbero inveito con pesanti insulti a sfondo politico e con minacce.

Fortunatamente l’episodio non ha avuto un epilogo drammatico poiché gli otto sono scappati.

«Ci hanno intercettati nel parcheggio, ne sono sicuro”, ha ricordato Ergys Alessio Kanushaj, “Inizialmente non avevamo capito cosa volessero, e abbiamo anche pensato che fossero amici, persone conosciute, e anche che ci stessero segnalando qualcosa di urgente. Mi conoscono tante persone a L’Aquila, una città che amo, ma ritengo che gli insulti e l’aggressione sarebbero stati indirizzati a chiunque fosse uscito dall’evento del Pd. Tra gli insulti “comunisti di m…”, “zecche rosse” e simili, con un atteggiamento molto minaccioso. Purtroppo per loro sono capitati molto male, perché io e il mio amico fraterno fisicamente siamo attrezzati, e hanno capito che non saremmo stati lì a farci malmenare. É però un episodio bruttissimo, io sono un padre di famiglia, potevano esserci i miei in macchina con me, poteva esserci il mio bambino. E se si fossero trovati nella situazione mia e di Emanuele persone più deboli fisicamente? O persone che, per sfuggire al branco, si fossero lanciati a tutta velocità con l’auto?»

Della vicenda sono interessati gli organi competenti, anche al fine di individuare gli otto, tutti tra i 25/40 anni: i due ragazzi hanno sporto regolare denuncia presso i carabinieri.

Solidarietà ai due giovani da parte dell’onorevole Stefania Pezzopane.

«Non dobbiamo mai avere nessuna tolleranza per la violenza. Mi dispiace veramente molto per quanto è accaduto a Ergys ed Emanuele. A loro va il mio abbraccio affettuoso, la mia solidarietà e la vicinanza di tutta la comunità del Partito democratico. Si è trattato di episodio molto grave, di una intimidazione frutto del clima assurdo che sta vivendo il nostro Paese, di una pericolosa promiscuità con certa destra, di una aggressività politica sui social che si sposta nelle strade e nelle piazze. Spero proprio che gli autori vengano al più presto individuati e puniti dalle autorità competenti. Certo non ci spaventiamo per le azioni di questi violenti e proseguiamo il nostro cammino. L’iniziativa a L’Aquila con Maurizio Martina è stata un successo e purtroppo evidentemente deve aver dato fastidio a qualcuno.»