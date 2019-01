Biglietti Tua, l’azienda cambia il modello di distribuzione

Cambia il modello di distribuzione dei titoli di viaggio della Tua, l’Azienda della mobilità abruzzese

«In relazione – scrive la Tua – ad alcune disfunzioni verificatesi nel sistema di distribuzione dei biglietti in alcune zone della regione, la Tua spa ha sottoscritto un accordo con la Federazione Italiana Tabaccai (FIT) che prevede una più capillare distribuzione dei titoli di viaggio al fine di agevolarne l’acquisto ed incrementare nel contempo il proprio fatturato. A tal fine la rete di vendita è stata ampliata. Il passaggio dal vecchio al nuovo modello operativo ha coinciso con alcune imprevedibili disfunzioni (smarrimento temporaneo di un congruo numero di titoli da parte del trasportatore, ecc.) che si sono ripercosse sul sistema di alimentazione dei punti vendita.Le disfunzioni, di cui ci si scusa e rammarica con la propria clientela, sono oggetto di esame giornaliero da parte delle strutture preposte, allo scopo di intervenire tempestivamente ed efficacemente alla loro definitiva rimozione. A tal proposito, Tua Spa, in caso di comprovata impossibilità di acquisto da parte di un viaggiatore, ha disposto che i verificatori si limitino alla regolarizzazione senza l’applicazione di alcuna sanzione. TUA si scusa per i momentanei disagi e assicura il proprio impegno nel progressivo sviluppo dei servizi alla propria clientela, non ultima l’implementazione di una più estesa, più capillare e più attrezzata rete di vendita.

In merito ad alcune criticità che si sono riscontrate soprattutto in provincia dell’Aquila, è intervenuta la consigliera d’amministrazione di Tua Spa, Evelina Torrelli: