Tech Up, l’Open Innovation a L’Aquila

Open Innovation e sviluppi strategici, mercoledì 16 gennaio l’appuntamento Tech Up a L’Aquila

La Fondazione R&I, con la call TECH UP presenta un caso peculiare di Open Innovation, finalizzato a rispondere alla domanda di innovazione espressa da Grandi Industrie Nazionali.

L’appuntamento è per Mercoledì 16 gennaio, ore 15.00 presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Aula Magna “Alessandro Clementi ” nel Dipartimento di Scienze Umane – Viale Nizza 14 a L’ Aquila. Gli organizzatori pregano di confermare la partecipazione all’indirizzo: team@fondazioneri.it.

Tech Up, a chi è rivolta

Tech Up si rivolge a Startup e Pmi innovative, a Spin Off, Ricercatori e Docenti, Dottorandi e PhD. L’obiettivo è raccogliere proposte funzionali a bisogni organizzati in classi differenti: trend tecnoogici trasversali; esigenze per sviluppi strategici; opportunità per mercati tradizionali. La challenge è di rilevanza nazionale e i progetti dovranno essere sottomessi sul sito www.fondazioneri.it entro il 31 gennaio 2019. Quelli selezionati godranno di misure personalizzate di accelerazione e consulting e della possibilità di strutturare rapporti diretti con le Grandi Imprese coinvolte. Oltre alle Aziende richiamate supportano il Programma Intesa Sanpaolo e Invitalia Ventures. Partecipano alla fondazione anche l’Istituto Italiano di Tecnologia, Scuola Superiore Sant’Anna, Fondazione Politecnico di Milano, Università Federico II, Netval.

Tech Up, il programma della giornata