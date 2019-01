Poste, preoccupa la carenza di personale in Abruzzo

Preoccupa la carenza di operatori agli sportelli di Poste Italiane in Abruzzo.

Disagi in vista nel nuovo anno per quanti si avvalgono dei servizi di Poste Italiane in Abruzzo: il numero degli operatori allo sportello si è ridotto di oltre 100 unità (sarà almeno il doppio a Giugno) per via degli esodi e dei pensionamenti.

La denuncia è della SLP CISL che già in passato aveva sottolineato il problema.

“Si riafferma sempre con maggiore urgenza la grave problematica che da tempo mette in ginocchio gli Uffici postali di molte zone dell’Abruzzo e che oggi ha raggiunto livelli di assoluta insostenibilità, ovvero la chiara insufficienza di risorse applicate agli sportelli.

Ormai il ricorso sistematico allo straordinario non basta più.

Il quadro complessivo è decisamente critico in tutta la Regione e in alcune zone è decisamente sull’orlo del collasso. E’ necessario un congruo aumento del personale applicato alla sportelleria, attingendo a tutti gli strumenti previsti dagli accordi nazionali sulle politiche attive”.

Già a partire dalle prossime riunioni, calendarizzate ai primi di Gennaio, il sindacato chiederà con forza all’Azienda interventi immediati, non escludendo, se costretti, ad intraprendere azioni di protesta.