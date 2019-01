Factory Sound, la vocazione musicale in Centro

Factory Sound, un Centro Culturale con la chiara vocazione musicale.

Uno spazio condiviso e movimentato con l’obbiettivo di valorizzare e rilanciare allo stesso tempo la ricca cultura artistica presente nel capoluogo di regione.

Martedì 8 Gennaio nel cuore del centro storico dell’Aquila una nuova realtà si presenta alla città.

In via Fabio cannella, a due passi da Piazza Duomo, Factory sound, un centro culturale dalle mille sfaccettature ma con la chiara vocazione per la musica.

Accademia Musicale, Studio di Registrazione, Agenzia di Comunicazione e molto altro.

Ambienti insonorizzati, acustica studiata ad hoc, strumentazioni professionali e l’obiettivo di fornire alla città un servizio di alta formazione artistica con l’ausilio di giovani professionisti e grandi nomi della musica italiana.

La possibilità di intraprendere lo studio di vari strumenti musicali, studi teorici, corsi specializzati come il laboratorio radiofonico, corsi da deejay, corsi di home recording o Ableton Live, Masterclass con professionisti del settore e corsi di alta formazione artistica come L’Accademia di canto con Grazia Di Michele.

Questo è molto altro in centro storico a L’Aquila.

Martedì 8 gennaio , alle ore 11:00 presso la sede di Factory Sound, Via Fabio Cannella 13/21 67100 L’Aquila.

Interverranno:

Pierluigi Biondi : Sindaco dell’Aquila

Agostino Del Re : Direttore Cna

Giovanni Lolli : Presidente ad interim della Regione Abruzzo

Marco Panepucci: Responsabile Factory Sound

Grazia Di Michele : Docente Accademia di canto

Mario Ciancarella: Onda Dischi

Paolo Del Vecchio: Organizzatore di eventi

Lucia Civisca: Studio Visual Lab

Federico Mari Fiamma:Sound Engineer