Avezzano, ‘Eppure soffia’ resiste e rilancia

Avezzano, ‘Eppure soffia’ non demorde e rilancia.



Il tanto atteso spettacolo teatrale-musicale “Eppure Soffia volume 3 – Donne, Correnti e Cambiamenti” previsto per venerdì 4 gennaio si è adeguato all’ondata di maltempo in Abruzzo e, per rispetto degli spettatori e dei sostenitori, è stato rimandato dall’organizzazione a mercoledì 30 gennaio alle 21.

Un atto di responsabilità nei confronti degli spettatori che avrebbero dovuto avventurarsi per le strade dopo una giornata di rovesci nevosi più che abbondanti.

La cornice rimane il Teatro dei Marsi.

La conduttrice della serata sarà la anchorwoman Roberta Maiolini.

Il Capoluogo, che aveva già intervistato in esclusiva lo scrittore Federico Del Monaco, autore dei testi, ha raggiunto la giornalista e speaker radiofonica avezzanese.

«Sono molto felice di presentare “Eppure soffia” perché è uno spettacolo corale: teatrale e musicale – racconta Roberta Maiolini -. Questo spettacolo racconta la musica italiana, soprattutto le donne della musica italiana, donne che hanno saputo dare molto alla storia musicale italiana.»

«Partecipano inoltre molti giovani artisti che si sono integrati molto bene con gli artisti già esperti con impegno e cuore.»

Donne, coraggio e cambiamenti



«Condivido totalmente il messaggio che passa da questo spettacolo – prosegue la speaker – : si parla di donne, di correnti, di cambiamenti. Si parla di donne e le donne vanno incoraggiate con ottimismo e sollecitate con energia e il fatto che parte dell’incasso verrà devoluto alla Casa delle donne della Marsica – che fa un lavoro straordinario 24 ore su 24 – è stato un motivo in più per partecipare.

«Avezzano è una città che si dà molto da fare per le donne: la nostra amministrazione ha una Commissione Pari Opportunità che fa molto in questo senso, con convegni, tavole rotonde e spettacoli di beneficenza.»

«Io vorrei che questa serata, che è dedicata proprio alle donne, le spingesse a reagire sempre, davanti a ogni situazione, dalle più drammatiche alle più quotidiane. Vorrei che trovassero il coraggio di reagire e di chiedere aiuto e vorrei che sapessero chiedere aiuto e credessero di più in se stesse perché le donne – non me ne vogliano gli uomini – sanno e possono fare tutto. Vorrei che arrivasse davvero un messaggio positivo da questo spettacolo, un messaggio di grande amore per tutte le donne.»

Chi è Roberta Maiolini



Speaker radiofonica con la passione per la musica, i libri, il calcio, la fotografia, conduce da anni su Radio Stella Avezzano i programmi “A tutta mattina” e “Vanity on Air” in cui intervista scrittori di successo ed emergenti.

Vicepresidente di un’associazione culturale, promuove e cura l’organizzazione e la presentazione di incontri e festival letterari per diffondere sul territorio l’amore per la lettura.

È solita raccogliere i suoi “pensieri disordinati” nel blog personale “Vanigliaecannella.blogspot.com”.

Ha pubblicato nel 2017 il suo primo romanzo “L’amore sospeso”.

Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri: 3383542662/ 3334495671

I biglietti si possono acquistare in prevendita presso il Punto Informativo di Avezzano (angolo Corso della Libertà e Via Bagnoli) lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,00 alle 19,30.