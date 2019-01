Regionali, orari straordinari anagrafe per certificazioni

Elezioni regionali, da domani anagrafe aperta con orari straordinari per certificazioni.

Il settore Politiche per il cittadino e personale rende noto che, nei giorni di venerdì 11 e sabato 12 gennaio, gli orari degli sportelli di via Roma osserveranno delle aperture straordinarie al pubblico per il rilascio delle certificazioni propedeutiche alla presentazione delle candidature per le elezioni regionali del prossimo 10 febbraio.

Questo il dettaglio degli orari di apertura, a partire da domani, martedì 8 gennaio.

Martedì 08 gennaio: 09:00-12:00 / 15:30-17:30;

Mercoledì 09 gennaio: 15:30-17:30;

Giovedì 10 gennaio: 09:00-12:00;

Venerdì 11 gennaio: 08:00-20:00;

Sabato 12 gennaio: 08:00-12:00.