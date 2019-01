Musp di Coppito, scuola al gelo

Caldaia in tilt e scuola al gelo, a #dilloalcapoluogo i disagi al Musp della scuola elementare “Buccio di Ranallo” a Coppito.

Brutta sorpresa questa mattina per alunni e insegnanti della scuola elementare “Buccio di Ranallo” a Coppito. Alunni, insegnanti e impiegati hanno trovato i locali al freddo, per via della caldaia, malfunzionante a causa del gelo. «In questi giorni segnalano a #dilloalcapoluogo – con le temperature così basse, a nessuno è stato dato ordine di andare a controllare, così molti genitori sono stati costretti a riportare i bimbi a casa. Nessuno è stato avvisato preventivamente, né le insegnanti, né il personale, e tutti questa mattina ci siamo trovati con una brutta sorpresa. Scuola gelida, senza sapere se e quando l’impianto sarebbe ripartito e se la scuola sarebbe restata effettivamente aperta. Alla fine i bimbi rimasti sono stati trasferiti alla scuola dell’infanzia. L’anno scorso si è presentato lo stesso problema, con notevoli disagi soprattutto per chi lavora ed è costretto di punto in bianco, a riorganizzare la giornata».

