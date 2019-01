Masciocco, Biondi torni a fare lo squadrista

Dopo lo scontro tra il sindaco Biondi e i contestatori, l’opposizione protesta in Consiglio comunale. Duro affondo di Giustino Masciocco (Art.1): «Se non riesce a gestire la sua indole, torni a fare lo squadrista».

A margine della protesta in Consiglio comunale, durante la quale l’opposizione ha esposto cartelli con la scritta “Non è la mia indole”, il consigliere Giustino Masciocco critica duramente l’operatore del sindaco Biondi: «Il sindaco ha superato il cordone di polizia per andare contro un manifestante, ci sono delle figure istituzionali – tra cui quella del sindaco – che queste cose non possono permettersele, altrimenti facesse un altro mestiere. Se non riesce a gestire la sua indole rispetto al ruolo che i cittadini aquilani legittimamente gli hanno chiesto di ricoprire, può sempre fare lo squadrista in Casapound, coem faceva».

