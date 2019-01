Fiera Epifania, arrestate due donne per ricettazione

Denunciate due donne per il reato di ricettazione.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio predisposti in occasione della tradizionale Fiera dell’Epifania che si è svolta in città il 5 gennaio, personale della Squadra Mobile ha denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione due donne, residenti presso un campo nomadi di Napoli.

Le donne sono state trovate in possesso di circa 500 euro in contanti e di materiale provento di delitto.

Alle due è stata, altresì, notificata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di L’Aquila, emessa dal Questore.