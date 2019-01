Coppito, premiato Il mio Presepe

Nel giorno dell’Epifania si è svolta la premiazione della sesta edizione del concorso Il mio Presepe organizzato dalla Pro Loco di Coppito, con il patrocinio del Comune dell’Aquila.

La giuria presieduta da Amedeo Seccia (che cura la manifestazione) con la collaborazione di Antonella Ciotti e Giosafat Capulli ha esaminato i 24 presepi in gara, suddivisi in tre categorie.

I vincitori sono:

Per la categoria Juniores

Ilario Frattale

Per la categoria Privati

Giuseppe Schettino

Per la categoria Associazioni, Gruppi e parrocchie

La parrocchia “S. Pietro Apostolo” di Coppito

Inoltre le scuole partecipanti hanno ricevuto un premio speciale in libri e materiale didattico.

La manifestazione, presentata da Emilia Pellegrini, è stata allietata dallo spettacolo musicale di Pier Luigi Vivan e Sonia Masulli diretti dal maestro Alberto Martinelli e dalla recitazione di Valentina Battistelli.