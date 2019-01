Biondi non si pente, ho il diritto di camminare liberamente nella mia città

Dopo il “corpo a corpo” con i contestatori, il sindaco Pierluigi Biondi difende il suo operato.

L’intervista del direttore Roberta Galeotti al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo i fatti dell’Epifania, che hanno registrato un “corpo a corpo” tra il primo cittadino e alcuni contestatori.

«Sono stato insultato e spintonato, – ha spiegato il sindaco Biondi – e ho reagito per un motivo molto semplice: gli spazi democratici vanno tutelati, come va salvaguardato il diritto di manifestare, va salvaguardato anche il diritto, mio e di qualunque altro, di camminare liberamente per la propria città, senza farsi intimidire da chicchessia».

L’intervista.