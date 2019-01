Assalto al casello, via patente e motosega

È stato rimesso in libertà – ma sottoposto ad obbligo di firma – l’uomo che al casello autostradale L’Aquila Ovest dell’A24,

Oggi il processo per direttissima all’uomo, originario di Campotosto e accusato di minacce e danneggiamenti.

Per lui sono stati stabiliti la confisca dell’automobile, il sequestro della motosega e il ritiro della patente per un anno.

Al giudice e ai poliziotti ha spiegato di aver perso la testa per via del bancomat rimasto incastrato che poi ha cercato di recuperare usando la motosega, andata fuori uso visto che l’apparecchio per il pagamento è in ferro.

Il 55enne, in preda ai fumi dell’alcol, era andato in escandescenze seminando il panico nel casello dove, con la motosega, ha tentato anche di colpire l’addetto nel suo gabbiotto e di danneggiare poi il cancello della vicina sede della Polizia autostradale.

Secondo quanto appreso, dopo l’arresto nella sede della Polizia è stato necessario più volte l’intervento del 118 per far calmare l’uomo.