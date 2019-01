Americo Di Benedetto capolista con Legnini

Intervista con Americo Di Benedetto (Il Passo Possibile) che ufficializza la propria candidatura alle elezioni regionali.

Ai microfoni del Capoluogo.it Americo Di Benedetto, consigliere comunale de Il Passo Possibile, ufficializza la propria candidatura alle prossime regionali del 10 febbraio, sarà capolista nella lista Legnini Presidente.

«La mia disponibilità per Giovanni Legnini – ha sottolineato Di Benedetto – trae fondamento da un rapporto di grandissima stima. Si stanno mettendo in campo proposte per un governo regionale di forte discontinuità, che vede in Legnini nell’autorevolezza della sua persona, la capacità di trovare un momento di sintesi. […] Nessun’altra persona avrebbe potuto stimolare la mia presenza a sostegno del progetto».

L’intervista integrale.